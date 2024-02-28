Онгирский Константин Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнгирский Константин Сергеев

Онгирский Константин Сергеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Онгирский Константин Сергеев
Тип записи
о браке
Номер записи
192-б
Роль персоны
Жених
Дата события
15.02.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
поручик 1-го Гусарского Сумского генерала Сеславина полка
Дата брака
15.02.1913
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 33
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Онгирский Константин Сергеев, поручик 1-го Гусарского Сумского генерала Сеславина полка / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кузнецова Маргарита Николаева, дочь подполковника девица / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кузнецов Алексей Николаев, потомственный дворянин
Свидетель жениха №2 - Новиков Павел Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Бородин Дмитрий Сергеев, потомственный дворянин
Свидетель невесты №2 - Новиков Иван Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close