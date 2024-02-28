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Козлов Алексей Максимов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Козлов Алексей Максимов
Тип записи
о браке
Номер записи
191-б
Роль персоны
Жених
Дата события
10.02.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
10.02.1913
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 32
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Козлов Алексей Максимов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бурхутова Вера Прокопьева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Козлов Василий Максимов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Казанцев Аким Максимов, крестьянин (д. Заречная слобода, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Солин Иван Николаев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бурхутов Сергей Григорьев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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