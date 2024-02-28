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Наумова Анна Матвеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Наумова Анна Матвеева
Тип записи
о браке
Номер записи
190-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.01.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Бородино, Незамаевская вол., Медынский у., Калужская губ.
Дата брака
27.01.1913
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 32
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Монахов Василий Евдокимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наумова Анна Матвеева, крестьянская девица (д. Бородино, Незамаевская вол., Медынский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Афанасьев Иларион Матвеев, крестьянин (д. Раево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кунин Сергей Дмитриев, крестьянин (д. Рупосова, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Качулин Степан Кузьмин, крестьянин (д. Рупосова, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кунин Сергей Владимиров, крестьянин (д. Рупосова, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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