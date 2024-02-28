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Мироновичев Константин Игнатьев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Мироновичев Константин Игнатьев
Тип записи
о браке
Номер записи
189-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.01.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Заречная слобода, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
27.01.1913
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 31
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Тураев Иван Матвеев, запасной нижний чин из крестьян (с. Пилесево, Козловская вол., Ардатовский у., Симбирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Монахова Анна Николаева, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Боканов Кузьма, крестьянин (д. Заречная слобода, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мироновичев Константин Игнатьев, крестьянин (д. Заречная слобода, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пьянов Константин Герасимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Голодаев Сергей Петров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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