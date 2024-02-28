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Качулин Сергей Петров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Качулин Сергей Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
186-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.01.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Рупосова, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
23.01.1913
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 30
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Кулаков Владимир Никитин, крестьянин (д. Раево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Козлова Пелагея Тихонова, крестьянская девица (д. Ошейкино, Ошейкинская вол., Волоколамский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Коланчин Николай Иванов, крестьянин (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Одинцов Матвей Яковлев, крестьянин (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Тувыгин Семен Алексеев, крестьянин (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Качулин Сергей Петров, крестьянин (д. Рупосова, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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