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Туркин Анисим Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Туркин Анисим Семенов
Тип записи
о браке
Номер записи
185-б
Роль персоны
Жених
Дата события
13.01.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Карпово, Хрусловская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата брака
13.01.1913
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 29
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Туркин Анисим Семенов, крестьянин (с. Карпово, Хрусловская вол., Веневский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Миронова Евгения Ионова, крестьянская девица (д. Бяково, Хрусловская вол., Веневский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Туркин Михаил Семенов, крестьянин (с. Карпово, Хрусловская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чижов Петр Иванов, крестьянин (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Антонов Тихон Михайлов, крестьянин (д. Сосенки, Хрусловская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Чижов Петр Иванов, крестьянин (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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