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Мария

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Мария
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
649-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.02.1908
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
07.02.1908
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3768, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Мария
Мать - Фирсова Васса Артамонова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Калинин Николай Тихонов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Козлова Александра Петрова, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: внебрачная
Примечание / Дополнительно
внебрачная
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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