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Шведов Иван Степанов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Шведов Иван Степанов
Тип записи
о рождении
Номер записи
648-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.02.1908
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Тарасовка, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
07.02.1908
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3768, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Моченова Мария Сергеевна
Отец - Моченов Сергей Яковлев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Моченова Пелагея Захарова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Шведов Иван Степанов, крестьянин (д. Тарасовка, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Шведова Агрипина Ефремова, крестьянская девица (д. Тарасовка, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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