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Мухин Николай Павлович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Мухин Николай Павлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
646-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.02.1908
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
06.02.1908
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3768, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Мухин Николай Павлович
Отец - Мухин Павел Захаров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Мария Васильева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухин Иван Семенов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухина Анна Николаева, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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