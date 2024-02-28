Кондратьев Максим Николаев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Кондратьев Максим Николаев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 645-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 28.01.1908
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- c. Марыгино, Семендяевская вол., Калязинский у., Тверская губ.
- Дата крещения
- 30.01.1908
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3768, лист: 4
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Шикин Василий Гаврилович
Отец - Шикин Гавриил Николаев, крестьянин (д. Столбовка, Аксиньинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Шикина Евдокия Николаева (д. Столбовка, Аксиньинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кондратьев Максим Николаев, крестьянин (c. Марыгино, Семендяевская вол., Калязинский у., Тверская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.