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Шикин Гавриил Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Шикин Гавриил Николаев
Тип записи
о рождении
Номер записи
645-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.01.1908
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Столбовка, Аксиньинская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
30.01.1908
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3768, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Шикин Василий Гаврилович
Отец - Шикин Гавриил Николаев, крестьянин (д. Столбовка, Аксиньинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Шикина Евдокия Николаева (д. Столбовка, Аксиньинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Кондратьев Максим Николаев, крестьянин (c. Марыгино, Семендяевская вол., Калязинский у., Тверская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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