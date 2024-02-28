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Моргунова Марья Александрова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Моргунова Марья Александрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
644-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.01.1908
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
22.01.1908
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3768, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Головкина Анна Ивановна
Отец - Головкин Иван Сергеев, крестьянин (с. Староказачья Слобода, Ново-Приборная вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Головкина Мавра Филиппова (с. Староказачья Слобода, Ново-Приборная вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Ефимцев Петр Иванов, крестьянин (д. Куньи Выселки, Городенская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Моргунова Марья Александрова, крестьянская жена (с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Надежда Капитонова, мещанская девица (г. Москва, Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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