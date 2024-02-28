Головкина Мавра Филиппова
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Головкина Мавра Филиппова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 644-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 20.01.1908
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Староказачья Слобода, Ново-Приборная вол., Веневский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 22.01.1908
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3768, лист: 4
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Головкина Анна Ивановна
Отец - Головкин Иван Сергеев, крестьянин (с. Староказачья Слобода, Ново-Приборная вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Головкина Мавра Филиппова (с. Староказачья Слобода, Ново-Приборная вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Ефимцев Петр Иванов, крестьянин (д. Куньи Выселки, Городенская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Моргунова Марья Александрова, крестьянская жена (с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Надежда Капитонова, мещанская девица (г. Москва, Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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