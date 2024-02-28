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Головкина Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Головкина Анна Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
644-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.01.1908
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Староказачья Слобода, Ново-Приборная вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата крещения
22.01.1908
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3768, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Головкина Анна Ивановна
Отец - Головкин Иван Сергеев, крестьянин (с. Староказачья Слобода, Ново-Приборная вол., Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Головкина Мавра Филиппова (с. Староказачья Слобода, Ново-Приборная вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Ефимцев Петр Иванов, крестьянин (д. Куньи Выселки, Городенская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Моргунова Марья Александрова, крестьянская жена (с. Ясенево, Зюзинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Надежда Капитонова, мещанская девица (г. Москва, Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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