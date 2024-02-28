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Логачева Варвара Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Логачева Варвара Григорьевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
639-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.12.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
04.12.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 206
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Логачева Варвара Григорьевна
Отец - Логачев Григорий Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Логачева Пелагея Алексеева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бусурин Фадей Егоров, крестьянин (с. Муровлянка, Муровлянская вол., Епифанский у., Тульская губ, губ.)
Воспр. - Логачева Анна Михайлова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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