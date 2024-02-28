Маструкова Параскева Михайлова
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Маструкова Параскева Михайлова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 638-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 29.11.1907
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 30.11.1907
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 206
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Маструкова Анастасия Прокопьевна
Отец - Маструков Прокопий Родионов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Маструкова Параскева Михайлова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Сарычев Сергей Павлов, крестьянин (д. Сабурова, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Сарычева Елена Михайлова, крестьянская жена (д. Сабурова, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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