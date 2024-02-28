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Кузнецова Татьяна Степанова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кузнецова Татьяна Степанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
637-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.11.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
25.11.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 205
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Кузнецов Николай Филиппович
Отец - Кузнецов Филипп Ефимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Кузнецова Татьяна Степанова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Байкова Евдокия Александрова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Панкраткин Михаил Петров, крестьянин (д. Кикино, Чернавская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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