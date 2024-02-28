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Лапина Анна Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Лапина Анна Николаева
Тип записи
о рождении
Номер записи
636-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.11.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Погореловка, Ухоловская вол., Ряжский у., Рязанская губ.
Дата крещения
18.11.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 205
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Хазов Сергей Ларионович
Отец - Хазов Ларион Иванов, крестьянин (с. Ясенок, Ясеновская вол., Ряжский у., Рязанская губ.)
Мать - Хазова Пелагея Владимирова (с. Ясенок, Ясеновская вол., Ряжский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Борисов Александр Григорьев, крестьянин (с. Погореловка, Ухоловская вол., Ряжский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Лапина Анна Николаева, крестьянская жена (с. Погореловка, Ухоловская вол., Ряжский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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