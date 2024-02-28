Хазова Пелагея Владимирова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Хазова Пелагея Владимирова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 636-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 17.11.1907
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Ясенок, Ясеновская вол., Ряжский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 18.11.1907
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 205
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Хазов Сергей Ларионович
Отец - Хазов Ларион Иванов, крестьянин (с. Ясенок, Ясеновская вол., Ряжский у., Рязанская губ.)
Мать - Хазова Пелагея Владимирова (с. Ясенок, Ясеновская вол., Ряжский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Борисов Александр Григорьев, крестьянин (с. Погореловка, Ухоловская вол., Ряжский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Лапина Анна Николаева, крестьянская жена (с. Погореловка, Ухоловская вол., Ряжский у., Рязанская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.