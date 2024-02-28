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Цыганов Сергей Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Цыганов Сергей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
635-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.11.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Дьяково, Федосовская вол., Старицкий у., Тверская губ.
Дата крещения
21.11.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 205
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Цыганова Екатерина Ивановна
Отец - Цыганов Иван Матвеев, крестьянин (д. Дьяково, Федосовская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Мать - Цыганова Варвара Федорова (д. Дьяково, Федосовская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Цыганов Сергей Иванов, крестьянский сын (д. Дьяково, Федосовская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Цыганова Ефросинья Иванова, крестьянская девица (д. Дьяково, Федосовская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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