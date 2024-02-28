Цыганов Иван Матвеев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Цыганов Иван Матвеев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 635-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 14.11.1907
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Дьяково, Федосовская вол., Старицкий у., Тверская губ.
- Дата крещения
- 21.11.1907
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 205
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Цыганова Екатерина Ивановна
Отец - Цыганов Иван Матвеев, крестьянин (д. Дьяково, Федосовская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Мать - Цыганова Варвара Федорова (д. Дьяково, Федосовская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Цыганов Сергей Иванов, крестьянский сын (д. Дьяково, Федосовская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Цыганова Ефросинья Иванова, крестьянская девица (д. Дьяково, Федосовская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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