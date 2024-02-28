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Митусова Анастасия Флорова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Митусова Анастасия Флорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
634-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.11.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
10.11.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 205
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Митусова Екатерина Ивановна
Отец - Митусов Иван Флоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Митусова Анастасия Флорова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Митусов Павел Флоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Митусова Агрипина Флорова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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