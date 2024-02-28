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Суконкин Гавриил Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Суконкин Гавриил Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
633-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.11.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Поповское, Синьковская вол., Дмитровский у., Московская губ.
Дата крещения
11.11.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 204
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Суконкина Екатерина Гавриловна
Отец - Суконкин Гавриил Федоров, крестьянин (д. Поповское, Синьковская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Мать - Суконкина Анна Григорьева (д. Поповское, Синьковская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Воспр. - Карасев Трифон Иванов, крестьянин (л. Бурхино, Лобановская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Воспр. - Козлова Любовь Михайлова, крестьянская жена (д. Яхромино, Семендяевская вол., Калязинский у., Тверская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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