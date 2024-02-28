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Каврашев Александр Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Каврашев Александр Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
632-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.11.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Ростов-на-Дону,
Дата крещения
01.11.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 204
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Мухина Мария Александровна
Отец - Мухин Александр Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Марфа Тихонова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Каврашев Александр Васильев, мещанин (г. Ростов-на-Дону, )
Воспр. - Мухина Ольга Васильева, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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