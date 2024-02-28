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Бадидина Параскева Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Бадидина Параскева Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
630-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.10.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
14.10.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 203
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Бадидина Параскева Васильевна
Отец - Бадидин Василий Тимофеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Бадидина Пелагея Иванова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Кочергин Филипп Иванов, мещанин (г. Дмитров, Московская губ.)
Воспр. - Кочергина Пелагея Тихонова, жена мещанина (г. Дмитров, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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