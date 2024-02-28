Пылаев Иван Прокопьев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Пылаев Иван Прокопьев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 629-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 01.10.1907
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Наталинка, Маковская вол., Михайловский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 10.10.1907
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 203
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Иван
Мать - Михайлова Мавра, крестьянская девица (д. Петраково, Серединская вол., Волоколамский у., Московская губ.)
Воспр. - Желтухина Анна Павлова, крестьянская девица (д. Шондрово, Иконская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Пылаев Иван Прокопьев, крестьянин (д. Наталинка, Маковская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Примечание: внебрачный
- Примечание / Дополнительно
- внебрачный
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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