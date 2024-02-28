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Михайлова Мавра

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Михайлова Мавра
Тип записи
о рождении
Номер записи
629-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.10.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Петраково, Серединская вол., Волоколамский у., Московская губ.
Дата крещения
10.10.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 203
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Иван
Мать - Михайлова Мавра, крестьянская девица (д. Петраково, Серединская вол., Волоколамский у., Московская губ.)
Воспр. - Желтухина Анна Павлова, крестьянская девица (д. Шондрово, Иконская вол., Крапивенский у., Тульская губ.)
Воспр. - Пылаев Иван Прокопьев, крестьянин (д. Наталинка, Маковская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Примечание: внебрачный
Примечание / Дополнительно
внебрачный
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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