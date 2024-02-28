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Акимова Александра Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Акимова Александра Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
628-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.09.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанка
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
01.10.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 203
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Тимонина Екатерина Петровна
Отец - Тимонин Петр Петров, крестьянин (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Тимонина Надежда Иванова (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Акимова Александра Иванова, мещанка (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Тимонин Александр Петров, крестьянин (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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