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Тимонина Екатерина Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Тимонина Екатерина Петровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
628-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.09.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
01.10.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 203
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Тимонина Екатерина Петровна
Отец - Тимонин Петр Петров, крестьянин (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Тимонина Надежда Иванова (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Акимова Александра Иванова, мещанка (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Тимонин Александр Петров, крестьянин (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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