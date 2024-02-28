Тимонина Екатерина Петровна
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Тимонина Екатерина Петровна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 628-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 25.09.1907
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 01.10.1907
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 203
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Тимонина Екатерина Петровна
Отец - Тимонин Петр Петров, крестьянин (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Тимонина Надежда Иванова (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Акимова Александра Иванова, мещанка (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Тимонин Александр Петров, крестьянин (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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