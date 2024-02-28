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Фетисов Григорий Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Фетисов Григорий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
626-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.09.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Дятловские выселки, Трасненская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата крещения
14.09.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 202
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Фетисов Иван Григорьевич
Отец - Фетисов Григорий Васильев, крестьянин (д. Дятловские выселки, Трасненская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Фетисова Евдокия Федорова (д. Дятловские выселки, Трасненская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Морушкин Федор Иванов, крестьянин (д. Мендюкино, Безпятовская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Рыболовлева Марфа Николаева, мещанская девица (г. Москва, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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