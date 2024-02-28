Фетисов Григорий Васильев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Фетисов Григорий Васильев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 625-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 13.09.1907
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Дятловские выселки, Трасненская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 14.09.1907
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 202
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Фетисов Сергей Григорьевич
Отец - Фетисов Григорий Васильев, крестьянин (д. Дятловские выселки, Трасненская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Мать - Фетисова Евдокия Федорова (д. Дятловские выселки, Трасненская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Морушкин Федор Иванов, крестьянин (д. Мендюкино, Безпятовская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Рыболовлева Марфа Николаева, мещанская девица (г. Москва, Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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