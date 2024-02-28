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Гулимова Наталья Егорова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Гулимова Наталья Егорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
624-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.08.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Фёдоровка, Малинковская вол., Михайловский у., Рязанская губ.
Дата крещения
29.08.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 202
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Гулимова Елизавета Ивановна
Отец - Гулимов Иван Федоров, крестьянин (д. Фёдоровка, Малинковская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Мать - Гулимова Наталья Егорова (д. Фёдоровка, Малинковская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Озерова Евдокия Дмитриева, крестьянская вдова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Пьянов Герасим Андреев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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