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Голодаев Владимир Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Голодаев Владимир Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
623-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.08.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
19.08.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 201
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Голодаев Александр Николаевич
Отец - Голодаев Николай Михайлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Голодаева Елизавета Кондратьева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Голодаев Владимир Михайлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Голодаева Агафья Михайлова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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