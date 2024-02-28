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Митин Никита Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Митин Никита Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
622-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.08.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Прихвальные выселки, Мишино-Полянская вол., Белевский у., Тульская губ.
Дата крещения
26.08.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 201
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Иванова София Васильевна
Отец - Иванов Василий Иванов, цеховой (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Иванова Агрипина Гаврилова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Беккер Марья Николаева, мещанка (г. Владимир, Владимирская губ.)
Воспр. - Митин Никита Алексеев, крестьянин (д. Прихвальные выселки, Мишино-Полянская вол., Белевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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