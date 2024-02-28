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Иванова Агрипина Гаврилова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Иванова Агрипина Гаврилова
Тип записи
о рождении
Номер записи
622-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.08.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
26.08.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 201
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Иванова София Васильевна
Отец - Иванов Василий Иванов, цеховой (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Иванова Агрипина Гаврилова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Беккер Марья Николаева, мещанка (г. Владимир, Владимирская губ.)
Воспр. - Митин Никита Алексеев, крестьянин (д. Прихвальные выселки, Мишино-Полянская вол., Белевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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