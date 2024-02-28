Иванов Василий Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Иванов Василий Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 622-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 17.08.1907
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- цеховой
- Нас. Пункт приписки
- г. Москва, Московская губ.
- Дата крещения
- 26.08.1907
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 201
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Иванова София Васильевна
Отец - Иванов Василий Иванов, цеховой (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Иванова Агрипина Гаврилова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Беккер Марья Николаева, мещанка (г. Владимир, Владимирская губ.)
Воспр. - Митин Никита Алексеев, крестьянин (д. Прихвальные выселки, Мишино-Полянская вол., Белевский у., Тульская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.