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Смирнова Вера Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Смирнова Вера Николаева
Тип записи
о рождении
Номер записи
621-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.08.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
жена личного почетного гражданина
Дата крещения
19.08.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 201
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Сериков Виталий Викторович
Отец - Сериков Виктор Митрофанов, прапорщик запаса полевой пешей артиллерии из почетных граждан
Мать - Серикова Ольга Николаева
Воспр. - Сериков Митрофан Сергеев, мещанин Мясницкой слободы (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Смирнова Вера Николаева, жена личного почетного гражданина
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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