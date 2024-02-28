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Серикова Ольга Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Серикова Ольга Николаева
Тип записи
о рождении
Номер записи
621-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.08.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Дата крещения
19.08.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 201
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Сериков Виталий Викторович
Отец - Сериков Виктор Митрофанов, прапорщик запаса полевой пешей артиллерии из почетных граждан
Мать - Серикова Ольга Николаева
Воспр. - Сериков Митрофан Сергеев, мещанин Мясницкой слободы (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Смирнова Вера Николаева, жена личного почетного гражданина
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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