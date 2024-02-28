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Моченова Вера Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Моченова Вера Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
620-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.08.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
послушница
Дата крещения
05.08.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 201
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Моченов Петр Егорович
Отец - Моченов Егор Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Моченова Евдокия Егорова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Моченов Федор Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Моченова Вера Иванова, послушница
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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