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Моченов Федор Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Моченов Федор Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
620-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.08.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
05.08.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 201
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Моченов Петр Егорович
Отец - Моченов Егор Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Моченова Евдокия Егорова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Моченов Федор Иванов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Моченова Вера Иванова, послушница
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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