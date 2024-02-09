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Жирков Илья Евдокимов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Жирков Илья Евдокимов
Тип записи
о рождении
Номер записи
619-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.07.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Кожухово, Соболевская вол., Пронский у., Рязанская губ.
Дата крещения
28.07.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 200
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Жирков Борис Ильич
Отец - Жирков Илья Евдокимов, крестьянин (д. Кожухово, Соболевская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Мать - Жиркова Мария Александрова (д. Кожухово, Соболевская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Воробьева Агрипина Сергеева, крестьянская девица (с. Гулынки, Соболевская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Жирков Василий Евдокимов, крестьянин (д. Кожухово, Соболевская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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