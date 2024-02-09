Крылова Анна Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылова Анна Митрофанова

Крылова Анна Митрофанова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Крылова Анна Митрофанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
616-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.07.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
жена студента Московского Университета
Дата крещения
05.08.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 199
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Ерофеева Анна Семеновна
Отец - Ерофеев Семен Митрофанович, класный художник-архитектор
Мать - Ерофеева Вера-Елизавета Августовна
Воспр. - Ерофеев Николай Митрофанов, купец (г. Сызрань, Сызранская вол., Сызранский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Крылова Анна Митрофанова, жена студента Московского Университета
Воспр. - Мамун Нина Эрнестовна, графиня
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close