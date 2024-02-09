Ерофеева Вера-Елизавета Августовна
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Ерофеева Вера-Елизавета Августовна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 616-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 01.07.1907
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Дата крещения
- 05.08.1907
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 199
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Ерофеева Анна Семеновна
Отец - Ерофеев Семен Митрофанович, класный художник-архитектор
Мать - Ерофеева Вера-Елизавета Августовна
Воспр. - Ерофеев Николай Митрофанов, купец (г. Сызрань, Сызранская вол., Сызранский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Крылова Анна Митрофанова, жена студента Московского Университета
Воспр. - Мамун Нина Эрнестовна, графиня
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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