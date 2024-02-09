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Ерофеев Семен Митрофанович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Ерофеев Семен Митрофанович
Тип записи
о рождении
Номер записи
616-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.07.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
класный художник-архитектор
Дата крещения
05.08.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 199
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Ерофеева Анна Семеновна
Отец - Ерофеев Семен Митрофанович, класный художник-архитектор
Мать - Ерофеева Вера-Елизавета Августовна
Воспр. - Ерофеев Николай Митрофанов, купец (г. Сызрань, Сызранская вол., Сызранский у., Симбирская губ.)
Воспр. - Крылова Анна Митрофанова, жена студента Московского Университета
Воспр. - Мамун Нина Эрнестовна, графиня
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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