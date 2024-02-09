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Маструкова Мария Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Маструкова Мария Дмитриевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
615-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.06.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
24.06.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 199
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Маструкова Мария Дмитриевна
Отец - Маструков Дмитрий Родионов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Маструкова Анна Никитина (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Дементьев Алексей Никитин, крестьянин (с. Медведково, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Савина Наталья Владимирова, крестьянская девица (с. Медведково, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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