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Новикова Мария Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Новикова Мария Петровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
613-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.06.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
10.06.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 198
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Новикова Мария Петровна
Отец - Новиков Петр Иванов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Новикова Матрона Максимова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Королева Александра Максимова, крестьянская девица (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Монахов Василий Евдокимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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