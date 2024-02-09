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Солина Марья Петрова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Солина Марья Петрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
611-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.06.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
06.06.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 198
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Голодаева Вера Сергеевна
Отец - Голодаев Сергей Петров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Голодаева Екатерина Павлова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Козачкина Марья Павлова, крестьянская жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Логачев Сергей Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Солина Марья Петрова, крестьянская жена (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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