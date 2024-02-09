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Бычков Дмитрий Егоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Бычков Дмитрий Егоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
610-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.06.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Останкино, Богословская вол., Дмитровский у., Московская губ.
Дата крещения
06.06.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 197
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Бычкова Мария Дмитриевна
Отец - Бычков Дмитрий Егоров, крестьянин (д. Останкино, Богословская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Мать - Бычкова Агрипина Иванова (д. Останкино, Богословская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Воспр. - Карцева Анна Иванова, крестьянская девица (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Николай Иванов, крестьянин (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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