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Барматинова Ирина Петрова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Барматинова Ирина Петрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
608-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.05.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Оксино, Семеновская вол., Серпуховский у., Московская губ.
Дата крещения
27.05.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 196
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Игнатов Петр Петрович
Отец - Игнатов Петр Алексеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Игнатова Агафья Васильева (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Барматинова Ирина Петрова, крестьянка (д. Оксино, Семеновская вол., Серпуховский у., Московская губ.)
Воспр. - Игнатов Иван Петров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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