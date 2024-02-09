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Торопов Иван Максимов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Торопов Иван Максимов
Тип записи
о рождении
Номер записи
607-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.05.1907
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Верхнее Мячково, Мячковская вол., Бронницкий у., Московская губ.
Дата крещения
27.05.1907
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.3536, лист: 196
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Торопов Иван Александрович
Отец - Торопов Александр Максимов, крестьянин (с. Верхнее Мячково, Мячковская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Мать - Торопова Марья Степанова (с. Верхнее Мячково, Мячковская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
Воспр. - Зенина Анна Максимова, мещанка (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Торопов Иван Максимов, крестьянин (с. Верхнее Мячково, Мячковская вол., Бронницкий у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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